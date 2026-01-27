In un contesto di crescente mobilitazione, numerose personalità pubbliche si sono espresse contro le recenti azioni di Trump e delle forze federali negli Stati Uniti. La protesta si sta estendendo a figure del cinema, della musica e dello sport, sottolineando un momento di forte tensione sociale e politica. Questa mobilitazione evidenzia come le opinioni di figure note possano contribuire a mettere in discussione decisioni e atteggiamenti delle autorità.

Prendono posizione anche Ariana Grande, Jenna Ortega, Olivia Wilde e Jamie Lee Curtis. Glenn Close: “Indignata e disgustata da omicidi a sangue freddo” Continua ad allungarsi l'elenco di star della musica del cinema e dello sport che prendono posizione contro il presidente Usa Trump e gli agenti federali dell'Ice, responsabili a Minneapolis, dopo la morte nei giorni scorsi di Renée Good, dell'uccisione di un altro manifestante, l'infermiere 37enne Alex Pretti. E sono state soprattutto donne le prime a reagire, fra queste le popstar Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Billie Eilish. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

"È disgustoso", la rivolta delle donne contro Trump: parole di fuoco da Natalie Portman, Jane Fonda, Billie Eilish

In risposta alle recenti tragedie legate all'ICE negli Stati Uniti, molte figure pubbliche dello spettacolo hanno espresso il loro dissenso.

Natalie Portman sottolinea le criticità delle scelte dell'Academy in vista degli Oscar 2026, evidenziando la mancanza di riconoscimenti alle registe.

Le lacrime di Natalie Portman diventano il simbolo di uno sgomento che attraversa l'America e arriva fino a Hollywood. L'attrice, visibilmente provata, ha attaccato l'ICE e l'amministrazione Trump parlando di una violenza definita "oscena". Un sentimento cond

Natalie Portman indossava sul red carpet del Sundance Film Festival nello Utah la spilletta "Ice out", contro gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement di Trump. Alla premiere mondiale del suo film "The Gallerist" è finita in lacrime: "Scusate - ha detto