Dopo la sconfitta interna contro la Jesina, la Civitanovese ha ufficializzato la rescissione del contratto con l’allenatore Massimo Silva. La squadra si sta preparando per accogliere il quarto allenatore della stagione, in un momento di cambiamenti sul fronte tecnico. La società ha comunicato la decisione attraverso un comunicato ufficiale. Si attende ora la nomina del nuovo tecnico, che dovrebbe essere Marinelli.

Ufficiale la rescissione con Massimo Silva dopo la sconfitta interna con la Jesina, la Civitanovese si prepara a ricevere il quarto tecnico della stagione. Che, però, potrebbe essere un ritorno. Daniele Marinelli, sollevato dall’incarico il 22 febbraio per far posto a Silva, è stato contattato dalla società e la giornata odierna potrebbe essere decisiva in tal senso. Se le parti giungessero a un accordo, allora si procederebbe con il trainer di Tolentino per tentare il tutto per tutto in un rush finale che vedrà i rossoblù domenica a Montegranaro e poi ospitare la Fermignanese, in attesa, si spera, di un eventuale playout. Non è un mistero che diversi giocatori vedano di buon occhio il richiamo del tecnico classe 1981.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese, si profila il ritorno di Marinelli

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ECCELLENZA - La sconfitta interna contro la Jesina segna un’altra svolta nella stagione della Civitanovese: la società ha annunciato la separazione consensuale con l’allenatore Massimo Silva, dopo appena cinque partite alla guida della squadra - facebook.com facebook