Marinelli e Ranalli Pd | Sconfitta chiara ma il ritorno al voto una prova di democrazia e di trasparenza

Marinelli e Ranalli del Partito Democratico commentano l’esito delle elezioni, definendolo una sconfitta evidente ma sottolineando che il ritorno al voto rappresenta un atto di democrazia e trasparenza. Secondo loro, politicamente il risultato conferma Masci, mentre dal punto di vista giurisdizionale si è scelto di permettere alla città di raggiungere un risultato più chiaro, dopo le irregolarità riscontrate nel voto precedente.

"Sul piano politico l'esito del voto è chiaro e racconta di una chiara riconferma di Masci. Sul piano giurisdizionale, va rivendicata la scelta di aver consentito alla città di arrivare a un risultato più trasparente, dopo le gravi irregolarità del voto precedente. Oggi anche il sindaco Carlo Masci potrà proseguire il suo mandato senza le ombre che erano state evidenziate dalle sentenze". Commentano così, parlando di un voto ripetuto "importante per la democrazia e per la trasparenza del risultato elettorale", sono il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli e la segretaria provinciale di Pescara Carmen Ranalli. "Sapevamo molto bene...

