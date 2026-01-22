Città di Castello in lutto è morta Pina Petricci

Città di Castello piange la scomparsa di Pina Petricci, 67 anni, ex bancaria e figura di rilievo nel panorama musicale e culturale locale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità, che ricorda con affetto il suo contributo e la sua presenza. La città si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Città di Castello in lutto per la morte di Pina Petricci, 67 anni, ex bancaria, figura di riferimento del panorama musicale e culturale cittadino. Ricordata per le grandi doti umane e la sensibilità verso gli altri, Pina Petricci oltre al lavoro che ha svolto con competenza e servizio in un noto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Città di Castello in lutto, è morto Giuseppe Valori Leggi anche: Donna morta a Città di Castello, domani l’autopsia. Periti chiamati a risolvere il mistero Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Vigili del fuoco, servono rinforzi a Perugia, Foligno e Città di Castello; Piastra logistica di Città di Castello: Bori, De Rebotti e Ferrucci battano un colpo; Oltraggiata la targa alla Resistenza a Città di Castello; L’opera di Nuvolo illumina Città di Castello. Legionella, scuola di Montedoro riapre dopo due mesiLunedì 26 gennaio riapre i battenti la scuola dell’infanzia ‘Montedoro’ di Città di Castello, chiusa a novembre scorso per la presenza di legionella nell’impianto idrico. Dopo due mesi di lezioni ospi ... teletruria.it Il Lions Todi alla scoperta di Città di CastelloUna delegazione di lionisti tuderti ha trascorso una intera giornata nell'Alto Tevere nell’ambito di un progetto di iniziative finalizzate alla visita e scoperta di altri territori dell'Umbria ... iltamtam.it https://www2.saturnonotizie.it/news/read/204778/retr-citt-di-castello.html - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.