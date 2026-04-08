Largo al cicloturismo avanzano i lavori sul percorso da 1,6 milioni lungo il canale Naviglio Zanelli
Lavori in corso per il nuovo percorso cicloturistico lungo il canale Naviglio Zanelli, che si estende per circa 34 chilometri tra Faenza e il fiume Reno. L’intervento di riqualificazione, dal valore di circa 1,6 milioni di euro, mira a creare un itinerario ciclo-naturalistico che collega la città al fiume e potrebbe rappresentare un collegamento verso l’Adriatico. I lavori sono attualmente in fase di avanzamento.
Procede il cantiere del percorso ciclo-naturalistico lungo il canale Naviglio Zanelli Avanzano, l’intervento di riqualificazione che si estende per poco più di 34 chilometri congiungendo la città di Faenza al fiume Reno e aprendo un potenziale corridoio verso l’Adriatico. L’iniziativa punta a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Mobilità sostenibile e cicloturismo. Restyling lungo il canale Villoresi. Nuovo percorso sul lago di GhirlaLa Lombardia spinge sull’acceleratore della mobilità sostenibile, con interventi che toccano Varesotto e Altomilanese.
Un percorso di oltre dieci chilometri lungo gli argini del Canale LunenseGli interventi della ciclopedonale sono articolati in tre stralci, di lunghezza rispettivamente 4.