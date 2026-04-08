Largo al cicloturismo avanzano i lavori sul percorso da 1,6 milioni lungo il canale Naviglio Zanelli

Da ravennatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori in corso per il nuovo percorso cicloturistico lungo il canale Naviglio Zanelli, che si estende per circa 34 chilometri tra Faenza e il fiume Reno. L’intervento di riqualificazione, dal valore di circa 1,6 milioni di euro, mira a creare un itinerario ciclo-naturalistico che collega la città al fiume e potrebbe rappresentare un collegamento verso l’Adriatico. I lavori sono attualmente in fase di avanzamento.

Procede il cantiere del percorso ciclo-naturalistico lungo il canale Naviglio Zanelli Avanzano, l’intervento di riqualificazione che si estende per poco più di 34 chilometri congiungendo la città di Faenza al fiume Reno e aprendo un potenziale corridoio verso l’Adriatico. L’iniziativa punta a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Un percorso di oltre dieci chilometri lungo gli argini del Canale LunenseGli interventi della ciclopedonale sono articolati in tre stralci, di lunghezza rispettivamente 4.

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