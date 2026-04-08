Largo al cicloturismo avanzano i lavori sul percorso da 1,6 milioni lungo il canale Naviglio Zanelli

Lavori in corso per il nuovo percorso cicloturistico lungo il canale Naviglio Zanelli, che si estende per circa 34 chilometri tra Faenza e il fiume Reno. L’intervento di riqualificazione, dal valore di circa 1,6 milioni di euro, mira a creare un itinerario ciclo-naturalistico che collega la città al fiume e potrebbe rappresentare un collegamento verso l’Adriatico. I lavori sono attualmente in fase di avanzamento.