Circolo Tennis Bari Nicoletta Virgintino confermata presidente | è il terzo mandato

Nicoletta Virgintino è stata confermata presidente del Circolo Tennis Bari per la terza volta consecutiva. L'ex tennista, che negli anni Ottanta era al numero 4 della classifica italiana, ha ottenuto la riconferma al termine di una sfida elettorale con Daniela Santamato. La votazione si è conclusa con l'elezione di Virgintino, che continuerà a guidare l'associazione.

Nicoletta Virgintino resta alla guida del Circolo Tennis Bari. L’ex numero 4 del tennis italiano negli anni Ottanta è stata riconfermata presidente per la terza volta consecutiva, al termine della sfida elettorale con l’altra candidata Daniela Santamato.La vittoria è arrivata con 476 voti su 699.🔗 Leggi su Baritoday.it Circolo Tennis Bari: Virgintino vince le elezioni e punta al futuroIl Circolo Tennis Bari ha confermato la propria linea di gestione dopo le recenti consultazioni elettorali, con Nicoletta Virgintino che ottiene un... Consorzio Püstarèsc. Bertolini è presidente per il terzo mandatoRenato Bertolini è presidente per il terzo mandato consecutivo del Consorzio Püstarèsc, ente gestore di una delle attrazioni valtellinesi più note:...