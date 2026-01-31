Consorzio Püstarèsc Bertolini è presidente per il terzo mandato

Renato Bertolini mantiene la guida del Consorzio Püstarèsc anche per il terzo mandato consecutivo. La sua conferma arriva in un momento in cui l’ente si prepara a nuove sfide per gestire il famoso Ponte nel Cielo, che ogni anno attira migliaia di visitatori in val Tartano.

Renato Bertolini è presidente per il terzo mandato consecutivo del Consorzio Püstarèsc, ente gestore di una delle attrazioni valtellinesi più note: il Ponte nel Cielo in val Tartano aperto nel 2018. "Era ormai già da un anno che non gestivo più direttamente il Ponte, avendone passato tutte le decisioni al gruppo dirigente precedente – ha detto - Avevo anche dichiarato formalmente di lasciare il passo, per il triennio 2026-2030 ma, visto il grande sostegno dell’assemblea dei soci, lo snellimento dell’apparato organizzativo, ho rivisto la mia decisione e mi sono dato nuovamente disponibile". Nel corso del proprio 2025 "sabbatico" Bertolini non è comunque rimasto con le mani in mano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

