cinque ragazzini nel branco

Il procuratore capo di Massa ha affermato che il decesso non è stato causato da un singolo colpo, ma da altri fattori. Nei giorni scorsi, sono emersi dettagli sulla vicenda che coinvolge un gruppo di cinque minori. La procura sta indagando per chiarire le circostanze e le responsabilità legate all’evento. Le autorità continuano a raccogliere testimonianze e a svolgere accertamenti sulla dinamica dei fatti.

di Alfredo Marchetti "Non è stato solo un colpo a provocare il decesso". Lo dichiara il procuratore capo di Massa, Piero Capizzoto. "Si nota dalle immagini che una volta andato a terra, prosegue l’azione energica contro Bongiorni" ha approfondito il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Alessandro Dominici. Si allarga la cerchia degli indagati: sono cinque gli identificati dai carabinieri per l’omicidio di Giacomo Bongiorni di 47 anni di Massa, morto sabato notte davanti al figlio di 11 anni. Due sono i maggiorenni sottoposti a fermo perché indiziati di "concorso in omicidio volontario", Ionut Alexandru Miron, 23 anni, e Eduard Alin Carutasu di 19, entrambi di nazionalità rumena.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Prete pestato da un branco di ragazzini davanti alla parrocchiaReggio Emilia, 12 marzo 2026 – La loro violenza non si è fermata neppure davanti all’abito talare e al colletto del prete.

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