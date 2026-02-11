La festa di Carnevale macchiata dal sangue | tre ragazzini pestati dal branco
Durante la sfilata di Carnevale a Faida, sull’Altopiano di Pinè, tre minorenni sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi. Sono stati picchiati e costretti a finire in ospedale. La festa si è trasformata in un incubo, lasciando tutti scioccati di fronte a questa violenza improvvisa.
Un’occasione di festa, di divertimento e di allegria macchiata dal sangue; non è un eufemismo, ma una considerazione letterale, soprattutto alla luce dei tre ragazzi (tutti minorenni) mandati all’ospedale a forza di botte durante la sfilata dei carri di Carnevale a Faida, sull’Altopiano di Pinè.🔗 Leggi su Trentotoday.it
