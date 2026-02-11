La festa di Carnevale macchiata dal sangue | tre ragazzini pestati dal branco

Durante la sfilata di Carnevale a Faida, sull’Altopiano di Pinè, tre minorenni sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi. Sono stati picchiati e costretti a finire in ospedale. La festa si è trasformata in un incubo, lasciando tutti scioccati di fronte a questa violenza improvvisa.

