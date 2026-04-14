Nel corso della campagna elettorale, sebbene ufficialmente terminata, i programmi di approfondimento politico continuano a riscuotere un’ampia attenzione tra il pubblico. In particolare, un segmento televisivo ha ottenuto risultati significativi tra i giovani, attirando l’interesse con una durata di cinque minuti. Questa tendenza si inserisce in un quadro più ampio di costante interesse per le notizie di attualità e politica, che si riscontra anche in altri programmi di approfondimento.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Cinque minuti) La campagna elettorale, almeno sulla carta, è finita ma gli ascolti dei talk politici sono sempre alti e ci raccontano che nel Paese l’interesse per le hard news non è affatto scemato. Van bene i format mattutini, Mattino Cinque in primis che ha chiuso la settimana con un tondo 24% di share medio, ma pure Agorà e Re Start su Rai 3, stabilmente tra 5%6%, Unomattina e Storie italiane su Rai 1, con punte del 20%, o Tg2 Italia Europa su Rai 2, sopra il 5%. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47228413 Brillano anche Realpolitik di Labate su Rete 4, con continuità su medie vicine al 5%, e Cinque minuti di Vespa su Rai 1.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cinque Minuti, Bruno Vespa sfonda tra i giovani

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Questa sera sarò ospite di @BrunoVespa a Cinque Minuti su @RaiUno. Vi aspetto! x.com