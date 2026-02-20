PrimaFestival sfratta Bruno Vespa | stop a Cinque Minuti per una settimana

Il primo Festival di Sanremo ha causato la sospensione di Cinque Minuti con Bruno Vespa. A partire dal 21 febbraio, Rai1 interrompe temporaneamente il programma, che andava in onda subito dopo il Tg1. Questa decisione permette a PrimaFestival di tornare in onda ogni sera, subito dopo il telegiornale, e di preparare gli spettatori al grande evento musicale. La rete ha scelto di dedicare più spazio alle anteprime e agli approfondimenti sul festival. La sospensione durerà una settimana, fino alla ripresa di Cinque Minuti.

Dal 21 febbraio, ogni sera subito dopo il Tg1, su Rai1 torna PrimaFestival, la striscia quotidiana che accompagna il pubblico verso il Festival di Sanremo e inaugura ufficialmente la prima serata della rete ammiraglia. Un ritorno atteso che riporta l'attenzione sull'atmosfera unica che si respira nella città dei fiori durante la settimana più seguita della televisione italiana. Torna l'appuntamento che apre la serata di Rai1. Per tutta la settimana PrimaFestival prenderà il posto di "Cinque Minuti" di Bruno Vespa, lasciando spazio a un racconto interamente dedicato alla kermesse musicale. La striscia quotidiana diventa così il primo tassello della lunga serata sanremese, un momento breve ma intenso che prepara gli spettatori al clima del Festival con aggiornamenti, curiosità e collegamenti in diretta.