Il primo trailer di Spider-Man | Brand New Day in sala dal 29 luglio ritroviamo l' Uomo Ragno di Tom Holland e Zendaya

È stato diffuso il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, che uscirà nelle sale il 29 luglio. Nel video si vede l’Uomo Ragno interpretato da Tom Holland mentre affronta nuove sfide e situazioni. La narrazione mostra anche momenti di tensione e difficoltà per Peter Parker, che lotta con le conseguenze delle sue decisioni e con i sentimenti che lo coinvolgono.

Povero Peter Parker: quanto è difficile fare i conti con un cuore spezzato. Anche se la scelta di lasciare MJ e Ned è stata fatta per un bene più grande, fa male da morire. Come si può biasimarlo se non riesce a staccarsi da loro?. Da qui prende avvio il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, che vedete qui sopra. Quando esce Spider-Man: Brand New Day. La quarta pellicola sull’Uomo Ragno interpretato da Tom Holland arriverà nei cinema di tutto il mondo a partire dal 29 luglio. Intanto, però, ecco le prime immagini. Che ci mostrano un Peter triste e uno Spider-Man super-impegnato. Perché, in conseguenza alla scelta operata in Spider-Man: No Way Home, nessuno nel mondo si ricorda di Peter Parker, compresi la fidanzata MJ, ancora una volta interpretata da Zendaya, e il suo migliore amico Ned, che ha sempre il volto di Jacob Batalon. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, in sala dal 29 luglio, ritroviamo l'Uomo Ragno di Tom Holland (e Zendaya) Articoli correlati Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland: "Una rinascita per l’Uomo Ragno, qualcosa di completamente nuovo"Spider-Man: Brand New Da, secondo Tom Holland, trasformerà una fine emotivamente definitiva in una nuova linea di partenza, senza nostalgia forzata e... Spider-Man: Brand New Day, trailer ufficiale del nuovo film con Tom HollandÈ stato rilasciato il primo trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo attesissimo capitolo dedicato all’Uomo Ragno interpretato da Tom... SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY - Trailer (2026) Tom Holland (Concept Version) Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il primo trailer di Spider Man Brand... Temi più discussi: Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland annuncia il trailer (che uscirà grazie ai fan); Spider-Man: Brand New Day – Annunciato per domani il trailer del nuovo film Marvel Studios; Spider-Man: Brand New Day, nuove indiscrezioni sull'uscita del primo trailer: a quando?; Il trailer di Spider-Man: Brand New Day ha una data ufficiale e c'è una sorpresa. Spider-Man: Brand New Day, pubblicato il primo trailer ufficiale: il ritorno di Peter Parker al cinema dal 29 luglioIl ritorno di Peter Parker. A cinque anni dall'uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home che ha superato il miliardo di incasso al cinema, l'Uomo Ragno tornerà in sala a ... ilmattino.it Spider-Man: Brand New Day, trailer ufficiale svela il nuovo inizio di Peter ParkerSecondo quanto anticipato da Cinefilos.it, è stato rilasciato il primo attesissimo trailer di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della saga con Tom Holland protagonista nei panni di Peter Pa ... corrieredellosport.it È arrivato il Trailer del nuovo film di Spider-Man!!! - facebook.com facebook abbiamo già detto spider-man miglior supereroe di sempre Sì probabilmente sì x.com