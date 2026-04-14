Cinema prima edizione del CSC ISFF dall’11 al 15 novembre a Roma

Dal 11 al 15 novembre si terrà a Roma la prima edizione del CSC ISFF, il festival internazionale dedicato ai film degli studenti. La manifestazione, promossa dal Centro Sperimentale di Cinematografia, coinvolgerà giovani cineasti provenienti da diversi paesi che presenteranno le loro opere. La rassegna si svolgerà in diverse location della città e prevede proiezioni, incontri e tavole rotonde dedicati al cinema emergente.

Roma, 14 apr. (askanews) – Il Centro Sperimentale di Cinematografia ha presentato la prima edizione del CSC ISFF – International Student Film Festival. In programma a Roma dall’11 al 15 novembre 2026 con la direzione artistica di Marco Bellocchio, il progetto è nato per celebrare il futuro del cinema attraverso gli occhi e le opere degli studenti delle più prestigiose scuole di cinema e audiovisivo; il Festival ospiterà infatti cortometraggi di scuole di cinema provenienti da tutto il mondo, accompagnati da masterclass, retrospettive (come quella dedicata ai corti di diploma di registi ex allievi del CSC – Scuola Nazionale di Cinema e oggi...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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