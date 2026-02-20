Scalfire la roccia il doc da Oscar su Sara Shahverdi prima consigliera eletta in un villaggio iraniano Dall' 8 all' 11 marzo al cinema

Da amica.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il documentario “Scalfire la roccia” racconta la storia di Sara Shahverdi, prima consigliera eletta in un villaggio dell’Iran, che ha sfidato le tradizioni locali per affermare i suoi diritti. La pellicola mostra come la sua determinazione abbia ispirato molte donne della zona, nonostante le minacce e le pressioni della comunità. Dal 8 all’11 marzo, il film sarà proiettato nei cinema italiani, attirando l’attenzione di pubblico e critica su questa protagonista coraggiosa. La sua vicenda continua a suscitare interesse in tutto il mondo.

C’è un documentario che in questo momento sta girando il mondo e facendo parlare di sé ovunque passi. Si chiama Scalfire la roccia – Cutting Through Rocks, è diretto da Sara Khaki e Mohammadreza Eyni, ed è candidato (tra i favoriti) all’ Oscar 2026 per il miglior documentario. Qui sopra vi mostriamo in anteprima esclusiva un breve estratto. Prima di arrivare a Los Angeles, Scalfire la roccia ha già vinto il Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 2025 — il festival più importante per il cinema indipendente — ed è passato da Vision Du Réel, dal Festival Internazionale del Cinema di San Francisco, da Hot Docs in Canada e dal Giffoni Film Festival, dove si è aggiudicato il premio come Miglior Documentario. 🔗 Leggi su Amica.it

scalfire la roccia il doc da oscar su sara shahverdi prima consigliera eletta in un villaggio iraniano dall 8 all 11 marzo al cinema
© Amica.it - "Scalfire la roccia", il doc da Oscar su Sara Shahverdi, prima consigliera eletta in un villaggio iraniano. Dall'8 all'11 marzo al cinema

Leggi anche: Didacta Italia 2026 dall’11 al 13 marzo a Firenze. Omaggio a Collodi e Pinocchio. Focus su maturità, Indicazioni e innovazione

Leggi anche: Rivoluzione Oscar: dal 2029 la notte del cinema sarà gratis su YouTube (addio alla TV)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scalfire la roccia: il doc da Oscar sulla donna capace di cambiare il mondo partendo da un villaggio dell’Iran; SCALFIRE LA ROCCIA - Cutting Through Rocks nei cinema italiani come evento speciale l’8, 9, 10 e 11 marzo; Under Salt Marsh - Segreti sommersi, un giallo contemporaneo che si innesta nella serialità più sofisticata. E che guarda a True Detective; Soldiers of Song, un doc dall'impianto didascalico che vuole stare dalla parte giusta della Storia.

scalfire la roccia ilQuando esce Scalfire la roccia? Dov’è stato girato il documentario candidato agli OscarScalfire la roccia: quando esce, dove è stato girato e di cosa parla il documentario candidato agli Oscar 2026 diretto da Sara Khaki. tag24.it

scalfire la roccia ilScalfire la Roccia - Cutting Through Rocks, il trailer ufficiale del film [HD]Il coraggioso percorso di una donna determinata a ridefinire il proprio spazio in un contesto che la vorrebbe immobile. Dall'8 all'11 marzo al cinema. mymovies.it