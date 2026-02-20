Scalfire la roccia il doc da Oscar su Sara Shahverdi prima consigliera eletta in un villaggio iraniano Dall' 8 all' 11 marzo al cinema

Il documentario “Scalfire la roccia” racconta la storia di Sara Shahverdi, prima consigliera eletta in un villaggio dell’Iran, che ha sfidato le tradizioni locali per affermare i suoi diritti. La pellicola mostra come la sua determinazione abbia ispirato molte donne della zona, nonostante le minacce e le pressioni della comunità. Dal 8 all’11 marzo, il film sarà proiettato nei cinema italiani, attirando l’attenzione di pubblico e critica su questa protagonista coraggiosa. La sua vicenda continua a suscitare interesse in tutto il mondo.

C'è un documentario che in questo momento sta girando il mondo e facendo parlare di sé ovunque passi. Si chiama Scalfire la roccia – Cutting Through Rocks, è diretto da Sara Khaki e Mohammadreza Eyni, ed è candidato (tra i favoriti) all' Oscar 2026 per il miglior documentario. Qui sopra vi mostriamo in anteprima esclusiva un breve estratto. Prima di arrivare a Los Angeles, Scalfire la roccia ha già vinto il Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 2025 — il festival più importante per il cinema indipendente — ed è passato da Vision Du Réel, dal Festival Internazionale del Cinema di San Francisco, da Hot Docs in Canada e dal Giffoni Film Festival, dove si è aggiudicato il premio come Miglior Documentario.