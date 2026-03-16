I film premiati alla 98ª edizione degli Oscar sono stati inseriti nelle programmazioni dei multisala del circuito The Space Cinema. La distribuzione include le pellicole vincitrici nelle sale di tutta Italia, offrendo al pubblico l’opportunità di vedere sul grande schermo i film che hanno ottenuto riconoscimenti durante la cerimonia. La programmazione si concentra su diverse pellicole vincitrici di questa edizione.

I film premiati alla 98ª edizione degli Academy Awards arrivano nei multisala del circuito The Space Cinema. Successo anche per Sinners di Ryan Coogler, che ha conquistato quattro premi: Miglior Attore Protagonista a Michael B. Jordan, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Fotografia e Miglior Colonna Sonora. Il pubblico ha potuto seguire la cerimonia anche insieme a The Space Cinema, che nella notte tra il 15 e il 16 marzo ha organizzato una speciale diretta live dal The Space Cinema Moderno di Roma, con commenti e ospiti in sala. La serata, trasmessa anche sul canale YouTube ufficiale del circuito, ha coinvolto numerosi appassionati di cinema e rimane disponibile online per chi desidera rivedere i momenti più significativi della notte degli Oscar. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - The Space Cinema, i film protagonisti della notte degli Oscar in programmazione nelle sale

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