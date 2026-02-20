Cindy Crawford compie 60 anni | dai primi scatti in piscina con il fidanzato del liceo al segreto del suo matrimonio felice fino a quella volta in cui per sbaglio finì nel letto di Clooney

Cindy Crawford ha compiuto 60 anni, una tappa che segna decenni di successi e ricordi. La modella ha iniziato a farsi notare durante le sue prime sessioni in piscina con il fidanzato del liceo, alimentando l’immagine di icona di stile. Ha mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori, anche quando si è trovata coinvolta in episodi sorprendenti, come il famoso incidente con Clooney. La sua carriera resta un esempio di longevità nel mondo della moda.

Nata a DeKalb, Illinois, da Daniel Kenneth Crawford e Jennifer Sue Moluf, Cindy viene scoperta per caso da un fotografo locale durante il terzo anno di liceo. Nel 1987, compare nei titoli di testa della rom-com di Michael J. Fox, Il segreto del mio successo. Solo tre anni più tardi, consolidò il suo mito conquistando la copertina di British Vogue insieme alla élite di supermodelle degli Anni '90 Christy Turlington, Linda Evangelista, Tatjana Patitz e Naomi Campbell. Nel corso della sua sfolgorante carriera, Cindy Crawford ha incarnato l'essenza stessa del glamour, posando davanti agli obiettivi dei fotografi più in voga e dominando le passerelle di leggende come Gianni Versace, Valentino e Karl Lagerfeld.