Il primo ministro britannico Starmer è arrivato a Pechino e si è incontrato con il presidente cinese Xi Jinping. È il primo passo per cercare di riavvicinare i due paesi, che negli ultimi tempi hanno vissuto tensioni e rapporti difficili. La visita di Starmer segna un tentativo di aprire un nuovo capitolo nelle relazioni tra Cina e Regno Unito.

(LaPresse) I leader di Cina e Regno Unito si sono incontrati giovedì mentre le due nazioni cercano di migliorare le amare relazioni. Keir Starmer, il primo primo ministro britannico in visita in otto anni, stava tenendo colloqui con il leader cinese Xi Jinping nella Grande Sala del Popolo nel centro di Pechino. Si prevede che i due paesi firmeranno una serie di accordi nel corso della giornata. Starmer, diventato primo ministro nel luglio 2024, sta cercando di espandere le opportunità per le aziende britanniche in un momento in cui l’economia nazionale è lenta. Nel viaggio si sono uniti a lui più di 50 alti dirigenti aziendali, insieme ai leader di alcune organizzazioni culturali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il 2026 si preannuncia come un anno decisivo per la Cina di Xi Jinping, caratterizzato da una crescente presenza internazionale e da sfide interne ancora da affrontare.

