Cina team di 70 ingegneri perfeziona robot umanoidi

In Cina, un team di 70 ingegneri di un’azienda di robotica nella provincia di Shandong sta lavorando intensamente per migliorare i robot umanoidi. I tecnici stanno conducendo test e sviluppando le funzionalità di questi robot in vista della prossima competizione, la Mezza Maratona dei robot umanoidi, che si terrà a Pechino dal 19 aprile. L’obiettivo è preparare i robot per affrontare la gara e le relative sfide tecniche.

70 ingegneri di un’ azienda di robotica con sede nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale, stanno lavorando contro il tempo per testare e perfezionare i propri robot umanoidi in vista della prossima Mezza Maratona dei robot umanoidi che avrà inizio il 19 aprile a Pechino. Lo scorso anno, un robot umanoide sviluppato da Yobotics si era rotto un braccio in un incidente durante una gara dei World Robot Games, ma era comunque riuscito a terminare la gara. Gli ingegneri hanno affermato che il robot è attualmente sottoposto a test estremi per migliorarne ulteriormente la velocità e la stabilità: a 12 mesi dall’incidente, la postura di corsa dell’umanoide è notevolmente migliorata, così come l’oscillazione delle braccia e la flessione delle ginocchia.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina, team di 70 ingegneri perfeziona robot umanoidi La CINA sta superando tutti: Questi ROBOT UMANOIDI fanno PAURA! Da Modena alla Cina con i robot umanoidi: "sartoriali""LA PAURA delle persone nei confronti degli umanoidi fa parte delle cose, anche i maniscalchi temevano l’invenzione delle macchine, perché c’è sempre... Leggi anche: Robot umanoidi: la sfida italiana a Elon Musk e ai giganti della Cina