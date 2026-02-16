Da Modena alla Cina con i robot umanoidi | sartoriali
Un uomo di Modena ha portato i robot umanoidi in Cina, dimostrando come queste macchine possano essere personalizzate su misura. La sua impresa nasce dalla volontà di adattare i robot alle esigenze specifiche di ogni cliente, utilizzando tecnologie avanzate. È un esempio di come il settore della robotica si stia evolvendo, rispondendo alle richieste di un mercato che cerca soluzioni sempre più su misura.
" LA PAURA delle persone nei confronti degli umanoidi fa parte delle cose, anche i maniscalchi temevano l’invenzione delle macchine, perché c’è sempre il timore che una novità porti via il lavoro. Ma nella storia dell’umanità, semmai il lavoro è aumentato con l’introduzione di innovazioni", a dirlo è Davide Passoni, amministratore delegato di Sir Robotics, azienda che da oltre 40 anni si occupa di robotizzazione e di integrazione. Dal 2015 la proprietà è passata al gruppo cinese Wolong, ma l’anima di Sir robotics rimane saldamente emiliana, made in Modena. Vicino allo stabilimento, dove nascono gli umanoidi, ci sono alcune aziende mitiche, come Ferrari e Lamborghini e lo spirito di Davide Passoni, ingegnere informatico, non è poi molti diverso da quello di suo padre, Luciano, che ancora ogni mattina va in officina a progettare il futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
