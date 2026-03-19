Cina-Italia a Chongqing dialogo su design e rigenerazione urbana

Da ildenaro.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 marzo a Chongqing si è svolto l’Italian Design Day 2026, un evento che ha visto la partecipazione di esperti italiani e cinesi. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati al design e alla rigenerazione urbana, con interventi e presentazioni da parte di professionisti provenienti da entrambi i Paesi. L’evento si è concentrato sulla condivisione di idee e pratiche legate a questi settori.

CHONGQING (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il 10 marzo l’Italian Design Day 2026 ha riunito esperti cinesi e italiani nella municipalità cinese di Chongqing per parlare della rigenerazione urbana, dell’innovazione del design e dello sviluppo sostenibile, con entrambe le parti che hanno esaminato nuovi modi affinchè il design contribuisca a uno sviluppo urbano di maggiore qualità. Quest’anno ricorre la decima edizione dell’evento. Dalla sua inaugurazione nel 2017, l’iniziativa è diventata un’importante piattaforma per presentare il design e le idee architettoniche dell’Italia a un pubblico internazionale e per promuovere dialogo e cooperazione tra i Paesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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