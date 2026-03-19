Cina-Italia a Chongqing dialogo su design e rigenerazione urbana

Il 10 marzo a Chongqing si è svolto l’Italian Design Day 2026, un evento che ha visto la partecipazione di esperti italiani e cinesi. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati al design e alla rigenerazione urbana, con interventi e presentazioni da parte di professionisti provenienti da entrambi i Paesi. L’evento si è concentrato sulla condivisione di idee e pratiche legate a questi settori.

CHONGQING (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il 10 marzo l’Italian Design Day 2026 ha riunito esperti cinesi e italiani nella municipalità cinese di Chongqing per parlare della rigenerazione urbana, dell’innovazione del design e dello sviluppo sostenibile, con entrambe le parti che hanno esaminato nuovi modi affinchè il design contribuisca a uno sviluppo urbano di maggiore qualità. Quest’anno ricorre la decima edizione dell’evento. Dalla sua inaugurazione nel 2017, l’iniziativa è diventata un’importante piattaforma per presentare il design e le idee architettoniche dell’Italia a un pubblico internazionale e per promuovere dialogo e cooperazione tra i Paesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Treviglio punta su opere pubbliche e rigenerazione urbana: investimenti per oltre 45 milioni di euroIntanto sale il conto legato all’intervento di rifunzionalizzazione del Centro Civico che, ora, sfiora quota 6,8 milioni di euro Treviglio. Leggi anche: Dieci centesimi su ogni scontrino, dai supermercati 1130 euro per il progetto di rigenerazione urbana Discover Chongqing's Amazing Horizontal Skyscraper: Raffles City #Shorts Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cina Italia a Chongqing dialogo su... Temi più discussi: Cina: designer italiani mirano a rafforzare cooperazione culturale, creativa con Chongqing; Italian Design Day,ottimismo su cooperazione Cina-Italia su rigenerazione urbana; Cina: programma corto di pattinaggio artistico all’ISU Grand Prix a Chongqing; Cina: zoo Chongqing, due tigri diventano virali per le loro espressioni. Cina-Italia, a Chongqing dialogo su design e rigenerazione urbanaCHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il 10 marzo l’Italian Design Day 2026 ha riunito esperti cinesi e italiani nella municipalità ... iltempo.it Esperto italiano ottimista su cooperazione con Cina nella rigenerazione urbanaL'evento di Chongqing dell'Italian Design Day 2026 si è tenuto il 10 marzo, riunendo esperti e studiosi nel campo dello sviluppo urbano ... notizie.tiscali.it (Lorenzo Fabiano) La domenica sportiva italiana vola dalla Cina alla California. Al mattino Kimi, diciannovenne di Bologna, vince il Gran Premo di Cina e rende il cielo bigio di Shangai azzurro riportando dopo vent’anni l’Italia sul gradino più alto della Formu - facebook.com facebook Casa Cina (@CasaCinaCDS) x.com