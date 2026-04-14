Cimitero di Randazzo la Commissione straordinaria avvia il piano di riordino

La Commissione straordinaria del comune di Randazzo ha avviato un piano di riordino del cimitero locale. La squadra composta dal vice prefetto, dal vice prefetto aggiunto e dal dirigente economico-finanziario sta portando avanti un’attività volta a definire in modo stabile l’autonomia funzionale delle strutture. L’intervento si inserisce in un processo di riorganizzazione volto a migliorare la gestione del servizio.

La Commissione straordinaria del comune di Randazzo composta dal vice prefetto Alfonsa Caliò, dal vice prefetto aggiunto Cosimo Gambadauro e dal dirigente economico finanziario Isabella Giusto comunica che è in itinere una complessa attività finalizzata a rendere definitiva l’autonomia funzionale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Spagna, governo avvia la regolarizzazione straordinaria di oltre 500mila migrantiPotranno fare domanda gli stranieri arrivati prima del 31 dicembre 2025 che abbiano trascorso almeno 5 mesi nel Paese. Manutenzione straordinaria per il cimitero di Ciola Corniale: lavori in arrivo per 60 mila euroVia libera della giunta alla manutenzione straordinaria: consolidamento delle fondamenta e monitoraggio costante per garantire sicurezza e...