Cimitero di Randazzo la Commissione straordinaria avvia il piano di riordino

Da cataniatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione straordinaria del comune di Randazzo ha avviato un piano di riordino del cimitero locale. La squadra composta dal vice prefetto, dal vice prefetto aggiunto e dal dirigente economico-finanziario sta portando avanti un’attività volta a definire in modo stabile l’autonomia funzionale delle strutture. L’intervento si inserisce in un processo di riorganizzazione volto a migliorare la gestione del servizio.

La Commissione straordinaria del comune di Randazzo composta dal vice prefetto Alfonsa Caliò, dal vice prefetto aggiunto Cosimo Gambadauro e dal dirigente economico finanziario Isabella Giusto comunica che è in itinere una complessa attività finalizzata a rendere definitiva l’autonomia funzionale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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