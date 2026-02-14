Manutenzione straordinaria per il cimitero di Ciola Corniale | lavori in arrivo per 60 mila euro

La giunta di Santarcangelo ha deciso di investire 60 mila euro per ristrutturare il cimitero di Ciola Corniale, a causa delle condizioni deteriorate delle strutture. La decisione arriva dopo aver valutato le richieste di intervento da parte dei residenti e delle associazioni locali. I lavori prevedono il rifacimento di alcune tombe e il miglioramento delle aree di accesso, per garantire maggiore sicurezza e decoro. Nei prossimi giorni, partirà la fase di progettazione esecutiva per definire i dettagli dell’intervento.

Via libera della giunta alla manutenzione straordinaria: consolidamento delle fondamenta e monitoraggio costante per garantire sicurezza e funzionalità Presto un intervento di manutenzione straordinaria da 60 mila euro per il cimitero di Ciola Corniale: lo ha stabilito la giunta di Santarcangelo recentemente, approvando il Documento di indirizzo alla progettazione che nelle prossime settimane sarà sviluppato nelle progettualità esecutive. L'intervento prevede innanzitutto il consolidamento delle fondamenta in punti strategici dell'area, attraverso iniezioni di resine e smalti espandenti, oltre che l'applicazione di barre metalliche resinate.