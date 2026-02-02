Un territorio molte identità | il Parco del Cilento avvia Più di un Parco

Il Parco del Cilento lancia il progetto “Più di un Parco” per avvicinare di più i visitatori alle sue ricchezze. L’obiettivo è far conoscere meglio il territorio, valorizzare l’ambiente e le tradizioni, e rafforzare i legami tra le comunità locali e chi lo visita. In questi mesi, si faranno iniziative e incontri per coinvolgere tutti e far scoprire le tante sfaccettature di questa zona.

Rafforzare la conoscenza del territorio, promuoverne il valore ambientale e culturale e consolidare il legame tra comunità locali e visitatori. Con questi obiettivi nasce Più di un Parco, il nuovo progetto di comunicazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nel cuore del Mezzogiorno, il Parco rappresenta uno degli esempi più significativi di paesaggio culturale in Italia: un’area in cui biodiversità, storia, tradizioni e saperi locali convivono da secoli. Un patrimonio diffuso che abbraccia coste e aree montane, grotte e altopiani, templi antichi e borghi storici, restituendo l’immagine di un territorio ampio e profondamente identitario.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

I Carabinieri del Parco del Nucleo di Montano Antilia sono intervenuti a Futani, nel Parco Nazionale del Cilento, per un intervento contro abusi edilizi nella località Guarino.

Un territorio, molte identità: il Parco del Cilento avvia Più di un Parco
Vallo della Lucania, 2 Febbraio - Rafforzare la conoscenza del territorio, promuoverne il valore ambientale e culturale e consolidare il legame tra comunità

Comunicazione e identità: perché oggi anche i territori devono sapersi raccontare
Siamo abituati a pensare ai marchi come a loghi stampati su prodotti o insegne di negozi. Eppure, nell'economia dell'attenzione contemporanea, la competizione più feroce non avviene sugli scaffali dei

