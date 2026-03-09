Il Cilento si fa green con ‘VERDE PARCO Expo 2026’ – 1^ edizioneTradizione Innovazione e Dieta Mediterranea Dal 24 al 26 aprile 2026 c o Velina Shopping Center – Castelnuovo Cilento Sa

Dal 24 al 26 aprile 2026, presso il Velina Shopping Center di Castelnuovo Cilento, si svolge la prima edizione di ‘VERDE PARCO Expo 2026’, un evento dedicato all’agricoltura, al florovivaismo e alla tradizione mediterranea. Il Cilento si prepara a diventare punto di riferimento per le attività green, coinvolgendo operatori e visitatori interessati a scoprire le novità del settore.

CASTELNUOVO CILENTO. Il cuore del Cilento si prepara a diventare capitale dell’agricoltura e del florovivaismo. Dal 24 al 26 aprile 2026, il Velina Shopping & Business di Castelnuovo Cilento (Sa) ospiterà la prima edizione di ‘VERDE PARCO Expo’, un evento fieristico senza precedenti nella zona, organizzato da AG Group, che punta a connettere le radici del territorio con le sfide dell’innovazione. L’evento gode del patrocinio di: Comune di Castelnuovo Cilento; Provincia di Salerno; Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Comunità Montana Gelbison e Cervati, oltre al supporto della Banca Monte Pruno. Non sarà una semplice esposizione, ma un’esperienza immersiva tra macchine agricole di ultima generazione, workshop didattici e cultura popolare. 🔗 Leggi su Primacampania.it

