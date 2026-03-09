Il Cilento si fa green con ‘VERDE PARCO Expo 2026’ – 1^ edizioneTradizione Innovazione e Dieta Mediterranea Dal 24 al 26 aprile 2026 c o Velina Shopping Center – Castelnuovo Cilento Sa
Dal 24 al 26 aprile 2026, presso il Velina Shopping Center di Castelnuovo Cilento, si svolge la prima edizione di ‘VERDE PARCO Expo 2026’, un evento dedicato all’agricoltura, al florovivaismo e alla tradizione mediterranea. Il Cilento si prepara a diventare punto di riferimento per le attività green, coinvolgendo operatori e visitatori interessati a scoprire le novità del settore.
CASTELNUOVO CILENTO. Il cuore del Cilento si prepara a diventare capitale dell’agricoltura e del florovivaismo. Dal 24 al 26 aprile 2026, il Velina Shopping & Business di Castelnuovo Cilento (Sa) ospiterà la prima edizione di ‘VERDE PARCO Expo’, un evento fieristico senza precedenti nella zona, organizzato da AG Group, che punta a connettere le radici del territorio con le sfide dell’innovazione. L’evento gode del patrocinio di: Comune di Castelnuovo Cilento; Provincia di Salerno; Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Comunità Montana Gelbison e Cervati, oltre al supporto della Banca Monte Pruno. Non sarà una semplice esposizione, ma un’esperienza immersiva tra macchine agricole di ultima generazione, workshop didattici e cultura popolare. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Articoli correlati
Leggi anche: Cilento, risorse per l'artigianato: al via i bandi della Dieta Mediterranea
Furti nel Cilento. Emergenza sicurezza a Castelnuovo Cilento, Casal Velino e SalentoNegli ultimi giorni, i comuni di Castelnuovo Cilento, Casal Velino e Salento sono stati teatro di una serie di furti che hanno messo in allerta le...
Tutto quello che riguarda Dieta Mediterranea Dal
Temi più discussi: Il vino italiano si racconta tra i templi della Magna Grecia, amati da Goethe, nel cuore di Enotria; Attrezzature e vocheur per giovani svantaggiati: in scadenza l'avviso per le Associazioni Sportive Dilettantistiche; Viaggi low cost 2026, due mete meravigliose in Italia a meno di 200€ | Prenota ora o paghi il triplo; Cilento, prima edizione di 'Verde Parco': expo dedicato ad agricoltura, giardinaggio e fai da te.
Nel Cilento una vetrina su innovazione e Dieta nediterraneaPer tre giorni in vetrina nel Cilento, nel Salernitano, tradizione rurale, innovazione tecnologica e promozione della Dieta Mediterranea. (ANSA) ... ansa.it
Dal Cilento alle Nazioni Unite, il modello Pollica che usa la Dieta Mediterranea per ripensare il rapporto tra uomo e ambienteThe Priest of the Mediterranean Diet così è intitolato l’articolo pubblicato qualche giorno fa dal New Yorker, firmato da Rebecca Mead, che sarà parte del numero stampato di dicembre della nota ... gamberorosso.it
SET TV. . Dieta Mediterranea: proposta per il Reddito di Contadinanza - facebook.com facebook