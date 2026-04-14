Nella mattinata di lunedì 13 aprile, un intenso bagliore ha attraversato il cielo sopra la Campania, segnalando il rientro di un componente tecnologico dallo spazio nell’atmosfera terrestre. Il fenomeno è stato visibile come un lampo luminoso, accompagnato da un suono sordo, e ha attirato l’attenzione di diversi testimoni nella zona. Nessun danno è stato registrato, e le autorità hanno confermato che si trattava del rientro di un satellite cinese.

Un bagliore intenso ha squarciato il buio sopra e la Campania nella prima mattinata di lunedì 13 aprile, quando un componente tecnologico proveniente dallo spazio è rientrato nell’atmosfera terrestre. Il fenomeno, verificatosi precisamente alle ore 05:43, ha coinvolto diverse aree del Mezzogiorno mentre l’oggetto si muoveva con una traiettoria che lo ha portato da sud verso nord. Molti abitanti delle regioni colpite hanno assistito alla scia luminosa, ipotizzando inizialmente il passaggio di un meteoroide o di un bolide naturale. Tuttavia, le verifiche effettuate dai ricercatori della rete Prisma, che fa capo all’Istituto Nazionale di Astrofisica (), hanno smentito l’ipotesi di un evento astronomico spontaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cieli illuminati: è il razzo cinese a squarciare il buio del Sud

Scia luminosa nei cieli di Campania e Puglia: era il rientro di un razzo cineseScia luminosa nei cieli di Campania e Puglia: era il rientro del razzo Xinzhengcheng02.

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Alle 05:44 i cieli del Centro e Sud Italia si sono illuminati con scie e boati, visibili da diverse regioni. L’ipotesi è il rientro di un razzo cinese, frammentato nell’atmosfera proprio sopra lo “Stivale”: https://fanpa.ge/hhb0T - facebook.com facebook

I cieli della Sicilia illuminati stamattina da un detrito spaziale: mistero svelato dalla rete Prisma x.com