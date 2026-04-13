Nelle ultime ore, i cieli di Campania e Puglia sono stati attraversati da una lunga scia luminosa. Le autorità hanno confermato che si trattava del rientro del razzo cinese Xinzhengcheng02, avvenuto in modo regolare e senza rischi per le zone interessate. Il fenomeno ha attirato l’attenzione di molti osservatori, ma non ci sono segnalazioni di danni o situazioni di emergenza legate a questo evento.

Scia luminosa nei cieli di Campania e Puglia: era il rientro del razzo Xinzhengcheng02. Fenomeno spettacolare ma non pericoloso. Ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini la scia luminosa comparsa nei cieli di Campania e Puglia poco prima dell’alba. Foto e video del fenomeno sono rapidamente diventati virali sui social, alimentando curiosità e domande sull’origine della spettacolare lingua di fuoco visibile per alcuni secondi. A chiarire quanto accaduto è stato l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, che grazie alle telecamere “All Sky” ha individuato l’origine del fenomeno. Si è trattato del rientro nell’atmosfera di un razzo satellitare utilizzato per il trasporto di satelliti nello spazio.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Scia luminosa nei cieli di Campania e Puglia: era il rientro di un razzo cinese

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Scia luminosa nei cieli di Campania e Puglia: detriti spaziali in rientro, possibile razzo cinese