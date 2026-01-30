Allerta per il rientro del razzo cinese | la zona di rischio

Questa mattina si attende il rientro di un grosso pezzo di detrito spaziale cinese, che pesa circa 11 tonnellate. Il materiale dovrebbe entrare nell’atmosfera terrestre in modo incontrollato, creando preoccupazione nelle zone sottostanti. Le autorità monitorano da vicino la situazione, poiché il rischio di danni o di incidenti resta alto.

Un detrito spaziale cinese da circa 11 tonnellate è atteso al rientro incontrollato nell'atmosfera terrestre entro la tarda mattinata di oggi, venerdì 30 gennaio 2026. Si tratta del segmento di razzo ZQ-3 RB, lungo circa 13 metri, che secondo le analisi potrebbe non disintegrarsi completamente e raggiungere il suolo. Nelle prime stime diffuse dai centri europei di monitoraggio, anche l' Italia figurava tra le possibili aree interessate dalla traiettoria. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti forniti dai Centri Operativi di Sorveglianza e Tracciamento Spaziale dell'UE (EU SST) indicano che il nostro Paese sarebbe ora fuori pericolo.

