Ciclista travolto e ucciso il pirata della strada patteggia le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso

Un ciclista di 63 anni è stato investito e ha perso la vita in un incidente stradale. Il conducente coinvolto, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso, ha deciso di patteggiare le accuse a suo carico. L’incidente è avvenuto lungo una strada nei pressi di Cesena, dove il ciclista è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, senza riuscire a salvarsi.

Per Stefano Michi, 63enne sammarinese, la corsa disperata al Bufalini di Cesena si era rivelata vana. L'artigiano, travolto da un'auto pirata la mattina dell'11 aprile 2024 sulla Consolare per San Marino, era deceduto nel nosocomio per le gravissime lesioni riportate dopo essere stato travolto da.🔗 Leggi su Riminitoday.it Ciclista travolto e ucciso sulla Statale 18: individuato il pirata della stradaLe forze dell'ordine hanno identificato il presunto responsabile dell'incidente mortale avvenuto nella serata di martedì lungo la Strada Statale 18. Eboli, individuato il pirata della strada che ha travolto ed ucciso un ciclistaTempo di lettura: < 1 minutoÈ un uomo di 75 anni, residente ad Agropoli, l’autista della vettura che martedì sera ha travolto ed ucciso un ventenne...