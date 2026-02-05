Ciclista travolto e ucciso sulla Statale 18 | individuato il pirata della strada

Un ciclista è stato travolto e ucciso martedì sera sulla Statale 18. Le forze dell'ordine hanno già individuato il presunto pirata della strada, ora al vaglio degli investigatori. La scena dell’incidente è stata sequestrata, e si cerca di capire come sia potuto succedere.

Le forze dell'ordine hanno identificato il presunto responsabile dell'incidente mortale avvenuto nella serata di martedì lungo la Strada Statale 18. Si tratta di un uomo di 75 anni, residente nel comune di Agropoli, che dovrà ora rispondere dei reati di omicidio stradale e omissione di soccorso.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Statale 18

Questa mattina a Eboli è stato identificato il pirata della strada che martedì sera ha investito e ucciso un giovane ciclista.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Statale 18

