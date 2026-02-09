Altopascio, in provincia di Lucca, si prepara a vivere un’altra stagione di ciclismo con il Team Bike Academy Marchini Costruzioni. La società si distingue per passione, serietà e una programmazione accurata. Probabilmente non esiste in Italia un’altra realtà che abbia la stessa struttura e le stesse caratteristiche di questa squadra, che si impegna in più discipline e punta a crescere ancora.

Altopascio (Lucca), 9 febbraio 2026 – Passione, serietà e programmazione. Non sappiamo se in Italia ci sia un’altra società che ha la struttura e le caratteristiche della Bike Academy Marchini Costruzioni. Nata nel 2022, la formazione presieduta da Marco Isola schiera cinque atleti élite e 4 under 23 con debutto sabato prossimo al Mugello Circuit. Ma questa società è un’eccellenza della multidisciplina perché svolge attività su strada, gravel, ciclocross, E-bike e mountain bike con un calendario di prestigiosi appuntamenti in numerose gare internazionali oltre a quelle regionali e nazionali. Elegante nel look, con una struttura ben definita, garantita dallo staff tecnico che si avvale dei direttori sportivi Marco Fulfini e Claudio Longhitano e dei loro collaboratori Carlo Brotini, Yari Filadoro, Sergio Parri, Alessandro Massoni, Azzurra Puccetti, il meccanico Leonardo Darini, i preparatori atletici Nicola Parenti e Leandro Gennai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il Team Bike Academy Marchini Costruzioni eccellenza della multidisciplina

Il Salis Bike Team Aggiano si presenta come una nuova realtà nel panorama ciclistico brindisino, con l'obiettivo di promuovere lo sport tra i giovani.

