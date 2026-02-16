Nuovo appello di Savannah Guthrie ai rapitori della madre | Non è mai troppo tardi

Savannah Guthrie, conduttrice della NBC, ha deciso di parlare ancora ai rapitori della madre, dopo che la donna è scomparsa da settimane. La giornalista ha pubblicato un video su Instagram in cui chiede ai rapitori o a chi possiede informazioni di rivelare la posizione della madre, sottolineando che non è mai troppo tardi per agire. Nel messaggio, Guthrie si rivolge direttamente ai responsabili, sperando che l’umanità possa prevalere sulla paura. La conduttrice ha aggiunto un dettaglio importante: il volto della madre, che compare nel video, con l’augurio che questa immagine possa convincere qualcuno a fare la cosa giusta

La conduttrice Nbc Savannah Guthrie ha pubblicato su Instagram un video-appello rivolto ai rapitori della madre o a chiunque sappia dove si trovi, invitandoli a "fare la cosa giusta". La conduttrice ha ribadito di credere "nel bene essenziale di ogni essere umano". Intanto l' FBI ha riferito che un guanto con tracce di Dna, trovato a pochi chilometri dall'abitazione della donna in Arizona, sarebbe compatibile con quelli indossati da una persona mascherata vista fuori casa la notte della scomparsa. Le ricerche di Nancy Guthrie, 84 anni, entrano nella terza settimana: la donna è stata vista l'ultima volta il 31 gennaio. Le autorità Usa hanno arrestato una persona per interrogarla in relazione al presunto rapimento della madre della conduttrice televisiva Savannah Guthrie.