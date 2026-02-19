Floridi | Pensano solo ai soldi prima che sia troppo tardi regoliamo aziende e algoritmi

Luciano Floridi denuncia che molte aziende puntano solo ai profitti, rischiando di compromettere il progresso digitale. Secondo il filosofo, è urgente intervenire prima che sia troppo tardi per evitare rischi eccessivi. La crescente presenza di algoritmi e tecnologie avanzate richiede regole chiare e immediate. L’Europa si trova di fronte a una scelta cruciale: regolamentare ora o rischiare conseguenze negative. La partita sulla gestione delle innovazioni digitali si gioca in queste settimane. La questione resta aperta e richiede decisioni rapide.

L'Europa di fronte alla sfida digitale: l'appello di Floridi per una regolamentazione urgente. Il futuro della tecnologia, e con esso della società, è a un bivio. L'esperto di etica digitale Luciano Floridi lancia un allarme: se l'Unione Europea non agirà con decisione per regolamentare aziende e algoritmi, rischiamo di dover affrontare danni oggi ancora evitabili. L'appello, espresso il 19 febbraio 2026, arriva in un momento cruciale per il Vecchio Continente, chiamato a difendere il suo ruolo di leader nella governance del mondo digitale. La priorità del profitto e i rischi per il futuro. La preoccupazione principale di Floridi, docente presso l'Università di Yale e direttore del Digital Ethics Center, risiede nella logica prettamente economica che guida il mondo tecnologico.