A Genova si è aperto il convegno “Democrazia alla prova”, promosso dal Forum Disuguaglianze e Diversità e dal Palazzo Ducale. L’evento, in programma fino a domenica 25 gennaio, affronta il tema della relazione tra democrazia e disuguaglianze, sottolineando la necessità di ricostruire un sistema più equo. Tra i relatori, anche Fabrizio Barca, Salis e Schlein, condividono riflessioni su sfide e prospettive per il nostro Pa

“C’è un dannato bisogno di ricostruire democrazia”. Con queste poche parole Fabrizio Barca sintetizza al Fatto lo spunto che ha dato vita a “Democrazia alla prova”, una tre giorni di confronto e studio curati dal Forum Disuguaglianze e Diversità e dal Palazzo Ducale di Genova, che ospita l’iniziativa che terminerà domenica 25 gennaio. La cornice è internazionale: interventi su Stati Uniti, India, Cina e Italia e cinque sessioni in tre giorni, con ospiti tra cui Nadia Urbinati, Lucio Caracciolo, Evgeny Morozov, Jayati Ghosh e Susan Stokes, e uno spazio dedicato alle nuove generazioni. Barca lega la tenuta democratica a un punto concreto: “Non puoi vendere democrazia se c’è disuguaglianza ”, dice, “se non dai alle persone libertà dal dominio e se non gli dai la sensazione che la loro voce venga ascoltata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ci può essere democrazia se ci sono disuguaglianze”: Barca apre il convegno a Genova. In platea anche Salis e Schlein

