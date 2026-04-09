Meloni | ‘Né dimissioni né rimpasto Affondo di Schlein

In Parlamento, la premier ha annunciato che non presenterà dimissioni né procederà a un rimpasto di governo. La dichiarazione è arrivata in risposta a richieste di cambiamenti nel team di governo, senza indicare altre soluzioni. Contestualmente, la segretaria del principale partito di opposizione ha espresso critiche nei confronti delle scelte della premier, commentando la situazione politica in corso.

Informativa in Parlamento della premier Meloni sull’azione di governo: “Né dimissioni né rimpasto”. Critiche dalla segretaria del Pd Schlein. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Meloni: ‘Né dimissioni, né rimpasto”. Affondo di Schlein Meloni, né dimissioni né rimpasto, il governo c'è e non scappiamo"Niente dimissioni, né rimpasto", "non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo" e... Meloni: «Né dimissioni né rimpasto, governiamo per cinque anni»Così il premier durante l'informativa alla Camera sull'azione del governo, che ha toccato anche i temi di Hormuz, della crisi in Medio Oriente e del... Meloni: 'Né dimissioni, né rimpasto”. Affondo di Schlein Argomenti più discussi: Grillo fa causa per il simbolo, cosa può accadere ora?; La Lega: noi responsabili. E se si arriva al rimpasto Salvini punta al Viminale. Meloni: 'Né dimissioni né rimpasto, il no ci riaccende'. Schlein: 'La sfida l'hai già persa'Lo scenario internazionale non consente più a nessuno di cavarsela dicendo è tutta colpa della Meloni, finanche l'aumento del corto mondiale del petrolio. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ... ansa.it Meloni: «In Iran arrivati a un passo dal punto di non ritorno. Né dimissioni né rimpasto. Da opposizioni fango su mio padre morto»Politica estera, misure a sostegno dell'economia, rilancio del governo dopo il referendum. La premier Meloni informerà oggi il Parlamento sul programma per l'ultimo ... leggo.it L'affondo di Meloni verso la Schlein. E lei reagisce cosi (VIDEO) - facebook.com facebook Il fallimento del referendum, l’alleanza con Trump e un bilancio a grandi linee di quattro anni di governo. La leader Pd Elly Schlein lancia un affondo a Giorgia Meloni nel corso della sua informativa alla Camera sull'azione del governo x.com