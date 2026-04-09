Meloni | ‘Né dimissioni né rimpasto Affondo di Schlein

Da tv2000.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Parlamento, la premier ha annunciato che non presenterà dimissioni né procederà a un rimpasto di governo. La dichiarazione è arrivata in risposta a richieste di cambiamenti nel team di governo, senza indicare altre soluzioni. Contestualmente, la segretaria del principale partito di opposizione ha espresso critiche nei confronti delle scelte della premier, commentando la situazione politica in corso.

Informativa in Parlamento della premier Meloni sull’azione di governo: “Né dimissioni né rimpasto”. Critiche dalla segretaria del Pd Schlein. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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© Tv2000.it - Meloni: ‘Né dimissioni, né rimpasto”. Affondo di Schlein

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Meloni: 'Né dimissioni, né rimpasto”. Affondo di Schlein

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