Ci vediamo in Tribunale | Conte perde la pazienza l’avviso ai parlamentari

Durante una seduta parlamentare, le tensioni tra alcuni membri si sono fatte evidenti quando uno di loro ha rivolto un avviso ai colleghi, accompagnato da un gesto studiato per le telecamere. La situazione è rapidamente degenerata, portando a un cambiamento nell’atmosfera dell’aula. In risposta, un politico ha perso la pazienza e ha affermato: “Ci vediamo in Tribunale”.

In Aula basta un attimo perché l’aria cambi. Uno sguardo, un gesto studiato per le telecamere, un mormorio che diventa rumore. E poi quella frase, detta davanti a tutti, che trasforma una seduta in un ring: tensione alta, facce tese, e il solito tema che torna a incendiare tutto. Perché il Covid, in Parlamento, non è mai davvero “passato”. È rimasto lì, come una ferita politica pronta a riaprirsi appena qualcuno preme nel punto giusto. E oggi il punto è stato premuto forte, con un attacco frontale e una risposta altrettanto tagliente. A far saltare gli equilibri è stata Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia. Dal banco della Camera ha definito Giuseppe Conte un “mentitore seriale”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scontro di fuoco alla Camera tra FdI e Conte. L’ex premier: “Rinunciate all’immunità e ci vediamo in Tribunale”I deputati di FdI hanno indossato delle mascherine nell’Aula della Camera, come forma di protesta provocatoria contro il leader del M5s Giuseppe...

Conte e FdI allo scontro sulla commissione Covid, ora l’ex premier minaccia: “Ci vediamo in tribunale”Fratelli d'Italia è tornato ad attaccare duramente Giuseppe Conte per il suo periodo alla guida del governo, durante la pandemia da Covid.