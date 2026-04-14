Ci trasferiamo a Monza ma la città è sporca e puzza | è ancora polemica per i rifiuti nelle strade

Una futura residente a Monza ha condiviso su Facebook un messaggio in cui denuncia lo stato di degrado della città, parlando di strade sporche e cattivi odori. La sua testimonianza si aggiunge ad altre segnalazioni che evidenziano problemi legati alla presenza di rifiuti e alla pulizia urbana, suscitando discussioni tra i cittadini e alimentando le polemiche sullo stato di manutenzione della città.