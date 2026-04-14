Christmas Design is coming to town | al via le iscrizioni per partecipare alla 4ª edizione

Sono aperte le iscrizioni per la quarta edizione di “Christmas Design is coming to town”. La manifestazione, che si svolge in una località nota per il suo fascino natalizio, richiama ogni anno un numero crescente di visitatori provenienti da diverse regioni e paesi. La partecipazione è rivolta a creativi e artigiani che desiderano esporre le proprie creazioni durante l’evento. La data di apertura delle iscrizioni è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione.

Sempre più meta di visitatori dall’Italia e dall’estero, grazie alla sua bellezza unica e a un’offerta culturale in continua evoluzione, Bergamo pensa al Natale con Christmas Design che oggi apre la call rivolta ad aziende, designer, artisti, studi di progettazione e istituzioni culturali con l’obiettivo di portare nello spazio pubblico installazioni e occasioni di riflessione. Un tema che racconta i valori umani. Il tema scelto per il 2026 è “ Stato di grazia. Rallentare per ascoltare. Alleggerirsi per essere”. Un invito a interrogarsi su una condizione che riguarda sia l’estetica sia il comportamento. In un tempo dominato dalla velocità e...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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