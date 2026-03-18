artigianato e palazzo al via le iscrizioni alla prossima edizione

Lunedì 23 marzo, presso il Giardino Corsini di Firenze, si svolge un Open Day dedicato agli artigiani interessati a partecipare alla prossima edizione di Artigianato e Palazzo. L'evento si tiene dalle 9 alle 12 e rappresenta un'occasione per conoscere le modalità di iscrizione e ottenere informazioni sui prossimi passi per partecipare alla manifestazione.

Firenze, 18 marzo 2026 - Artigianato e Palazzo apre le porte agli artigiani interessati a partecipare alla prossima edizione con un Open Day d edicato, in programma lunedì 23 marzo dalle ore 9 alle 12 presso il Giardino Corsini di Firenze. Un'occasione per conoscere da vicino gli spazi espositivi e ricevere tutte le informazioni utili per entrare a far parte della manifestazione. Per partecipare all'Open Day è necessario inviare la propria richiesta all'indirizzo email: [email protected]. Sono inoltre aperte, fino al 15 aprile, le iscrizioni alla 32esima edizione di Artigianato e Palazzo, che si terrà dall'11 al 13 settembre 2026 nella suggestiva cornice del Giardino Corsini di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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