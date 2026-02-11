Ravenna Festival 2026 | San Francesco protagonista tra musica arte e riflessioni a 800 anni dalla morte

Domani aprono le prevendite per il Ravenna Festival 2026, un evento che celebra San Francesco a 800 anni dalla sua morte. La città si prepara a un’edizione speciale, tra musica, arte e riflessioni sulla figura del santo. L’attesa cresce tra i cittadini e gli appassionati, pronti a immergersi in un viaggio tra storia e spiritualità.

Ravenna Festival 2026: Un Viaggio Francescano tra Musica e Storia. Le prevendite per il Ravenna Festival 2026 apriranno domani, segnando l’inizio di un’attesa per un evento che si preannuncia denso di significato e suggestione. L’edizione di quest’anno, infatti, è interamente dedicata alla figura di San Francesco d’Assisi, a 800 anni dalla sua morte, e si propone di esplorare la sua influenza sulla cultura e sulla spiritualità attraverso un ricco calendario di eventi. Il programma del festival, che si svolgerà dal 21 maggio all’11 luglio, si aprirà con un concerto particolarmente atteso: quello di Anne-Sophie Mutter, accompagnata dalla Royal Philharmonic Orchestra, sotto la direzione di Vasily Petrenko.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ravenna Festival 2026 Novoli, omaggio alla figura di san Francesco a 800 anni dalla morte A Novoli, il Teatro comunale ospiterà due serate dedicate a San Francesco d’Assisi, in occasione degli 800 anni dalla sua morte. 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, così il programma a Sansepolcro Il 7 gennaio, nella sala del Consiglio comunale di Sansepolcro, si è svolta una conferenza stampa per presentare il calendario degli eventi in occasione dell’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ravenna Festival 2026 Argomenti discussi: Ravenna Festival 2026: Dante e San Francesco al centro del programma; Nacque al mondo un sole XXXVII edizione; IL RAVENNA FESTIVAL 2026 NEL NOME DI SAN FRANCESCO; Nacque al mondo un sole: San Francesco protagonista di Ravenna Festival 2026. Ravenna Festival 2026, al via le prevendite per l’edizione dedicata a San FrancescoDa giovedì 12 febbraio partono le prevendite della XXXVII edizione di Ravenna Festival, intitolata Nacque al mondo un sole, verso dantesco dedicato a ... ravennanotizie.it L’edizione 2026 del Ravenna Festival nel nome di San Francesco d’AssisiUn ricco programma di eventi in programma dal 21 maggio all’11 luglio. Tre concerti diretti da Riccardo Muti, il quale dialogherà con Massimo Cacciari e riproporrà l’incontro con i cori l’1 e il 2 giu ... famigliacristiana.it Dal 12 febbraio si aprono le prevendite a Ravenna Festival 2026 Partono giovedì 12 febbraio le prevendite della XXXVII edizione di Ravenna Festival, il cui titolo è dedicato a Francesco d’Assisi, a 800 anni dalla sua morte, con il verso dantesco Nacque al mo - facebook.com facebook Ravenna Festival, la rassegna dedicata a San Francesco: Nicola Piovani, Stefano Bollani, Pat Metheny e Dulce Pontes, tutto il programma della 37esima edizione x.com

