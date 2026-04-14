Nel 1996, Chopard ha inaugurato la sua manifattura a Fleurier, con l’intenzione di controllare internamente tutte le fasi della produzione degli orologi, dal movimento alle finiture. Quest’anno, l’azienda celebra i trent’anni di questa sede, un traguardo che coincide con il lancio di un modello considerato un classico tra gli appassionati. La manifattura si trova in Svizzera e si occupa della realizzazione completa di alcuni dei suoi orologi.

Nel 1996 Chopard apriva a Fleurier la sua manifattura con l'obiettivo di seguire internamente ogni elemento della creazione dell’orologio, dal movimento alle finiture. Un anno dopo arrivava il L.U.C 1860, primo banco di prova concreto di quella visione. Il punto di partenza del nuovo cronometro L.U.C 1860 è proprio la prima versione del 1997, manifesto tecnico di una manifattura appena nata, riletto con tutto quello che Chopard ha costruito nel frattempo in termini di competenze, finiture e coerenza industriale. Un ritorno alle proporzioni originali. Alex Teuscher Il dato che colpisce subito è il diametro: 36,5 mm. Una scelta che fa riferimento alla storia del modello.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Chopard Manufacture compie 30 anni e si regala un classico da veri appassionati

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