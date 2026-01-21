Avis compie 56 anni e si regala una raccolta sangue straordinaria | I donatori sono il nostro pilastro

Avis celebra 56 anni di attività con una giornata speciale di raccolta sangue presso la sede di Foggia. L’evento sottolinea il ruolo fondamentale dei donatori, considerati il vero pilastro dell’associazione. Una ricorrenza che riflette l’importanza del dono e l’impegno continuo nel garantire solidarietà e sicurezza per la comunità.

Un traguardo storico celebrato nel segno del dono: l'Avis Comunale di Foggia ha festeggiato il suo 56° anniversario con una straordinaria giornata di raccolta sangue presso la sede di via Nazario Sauro. L'iniziativa ha richiamato numerosi cittadini, studenti e militari dell'Esercito Italiano

