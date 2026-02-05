PK compie trent’anni e Topolino ci regala un numero speciale

PK compie trent’anni e per festeggiare riceve un numero speciale di Topolino. La rivista dedica uno spazio tutto suo a questo personaggio che ha accompagnato intere generazioni di lettori, dimostrando ancora una volta il suo fascino senza tempo.

Trent'anni sono passati dalla nascita di PK, uno dei personaggi migliori della Disney che ha conquistato un'intera generazione di lettori. Panini Comics, in occasione di questo importante traguardo, ha deciso di celebrarlo con un numero speciale, prenotabile nell'apposito sito. Ecco il comunicato stampa: Topolino -©Panini Comics Che i festeggiamenti per il trentesimo anniversario di PK abbiano inizio! Da oggi, fino al 13 febbraio su panini.it, potete prenotare la splendida variant di Topolino 3668 dedicata al mitico supereroe di Paperopoli! La cover è disegnata e colorata da Carmine di Giandomenico, ed è arricchita e impreziosita da effetti metal e plastifica sabbiosa!

Sul numero 3655 di Topolino, in edicola dal 10 dicembre, debutta la versione a fumetti di Alberto Angela con la storia “Topolino e l’enigma di Topokli Tepe”.

