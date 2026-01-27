Porto Recanati stroncato da un malore a 46 anni il calcio piange l' ex portiere Diego Ruspantini | era andato a letto per un dolore al collo la scoperta choc della moglie

Lutto nel mondo dello sport a Porto Recanati per la scomparsa di Diego Ruspantini, ex portiere di 46 anni. La morte improvvisa, avvenuta dopo un malore mentre si trovava a casa con la famiglia, ha colpito amici e conoscenti. La scoperta della causa rimane ancora sconosciuta, ma il suo ricordo rimane vivo tra chi ha condiviso con lui momenti di sport e vita quotidiana.

PORTO RECANATI Ha cenato con la moglie e i figli, poi è andato a stendersi sul letto dicendo che si sentiva poco bene. Aveva un dolore al collo che lo tormentava, ipotizzava la cervicale. Invece è lì, nella loro camera, che domenica sera la moglie l’ha trovato privo di sensi. All’arrivo del 118, era ormai deceduto Diego Ruspantini, 46 anni, figura conosciutissima nel mondo del calcio dilettantistico marchigiano. È stato stroncato da un malore improvviso: una morte naturale, secondo il personale medico. Ruspantini, nato a Loreto nel 1979, viveva con la famiglia a Porto Recanati, dove ha debuttato nel calcio come portiere. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

