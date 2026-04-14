L'allenatore di una squadra di calcio sta per rinnovare il contratto con il club, dopo aver conquistato uno scudetto. L’accordo prolungato arriverà nei prossimi giorni, mentre si avvicinano le sfide di campionato e Coppa Italia. La decisione segue le recenti vittorie e le prestazioni della squadra, che potrebbero portare a un record personale di successi simili a quelli di un noto allenatore.

Chivu si avvia a entrare nella storia insieme a tre colleghi illustri: Vycpalek, Sacchi e Mourinho. Gli unici tre ad aver vinto un campionato alla prima stagione in Serie A partendo dall’inizio. La stagione scorsa Chivu subentrò a Pecchia a 13 giornate dalla fine e centrò la salvezza, ma quella con l’Inter è la sua prima stagione intera tra i grandi. Ci sono riusciti solo Vycpalek nel 1972, Sacchi nel 1989 e Mourinho nel 2009. Inoltre, Chivu potrebbe essere anche l’unico insieme a José a vincere scudetto e Coppa Italia al debutto in nerazzurro. Un insieme di traguardi che hanno convinto l’Inter a rinnovargli il contratto e a puntare su di lui anche nei prossimi anni, avviando un ciclo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu, prima lo scudetto e poi il rinnovo: tutti i dettagli. E può eguagliare Mourinho

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