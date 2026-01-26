Chivu da record | i numeri del tecnico nerazzurro superano Conte e Inzaghi

Chivu stabilisce nuovi record con l'Inter, superando le performance di Conte e Inzaghi. Con 52 punti conquistati finora, il tecnico romeno guida i nerazzurri verso una stagione dall’elevato potenziale, evidenziando un percorso positivo e promettente per il campionato. Questi numeri sottolineano la crescita della squadra sotto la sua guida e alimentano le aspettative di un proseguimento di stagione di alto livello.

Inter News 24 Chivu da record, il bottino di cinquantadue punti raccolto finora dal tecnico romeno pone i nerazzurri su una proiezione scudetto altissima. Il cammino di Cristian Chivu, l'ex difensore protagonista del Triplete ora alla guida tecnica dei nerazzurri, sta assumendo contorni statistici impressionanti. Secondo quanto analizzato dal Corriere dello Sport, il rendimento attuale della squadra meneghina non solo è solido, ma riscrive le gerarchie del passato recente. Con cinquantadue punti messi in cascina finora, il bottino accumulato dal tecnico supererebbe infatti quello ottenuto da Antonio Conte, l'allenatore salentino noto per la sua maniacale cultura del lavoro, durante il suo fortunato biennio milanese.

Chivu risponde a Mourinho sul campo: da Conte allo Special One, il tecnico nerazzurro lancia un messaggio chiaroChivu, allenatore dell’Inter, si distingue per il suo modo di comunicare attraverso le prestazioni sul campo.

Napoli, che stoccata di Chivu a Conte: il tecnico nerazzurro risponde a tonoNel 2025 il Napoli ha conquistato il suo quarto Scudetto e la terza Supercoppa Italiana, segnando un anno storico per il club.

