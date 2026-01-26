Inter Chivu vola oltre Conte e Inzaghi | numeri da record per il tecnico nerazzurro

L’Inter si distingue sotto la guida di Chivu, il quale ha raggiunto risultati notevoli finora, superando i record stabiliti dai suoi predecessori, Conte e Inzaghi. I numeri del tecnico nerazzurro evidenziano una fase positiva per la squadra, confermando la sua capacità di mantenere alte prestazioni e di contribuire al percorso della società nel campionato attuale.

Chivu da record: i numeri del tecnico nerazzurro superano Conte e InzaghiChivu stabilisce nuovi record con l'Inter, superando le performance di Conte e Inzaghi.

Chivu risponde a Mourinho sul campo: da Conte allo Special One, il tecnico nerazzurro lancia un messaggio chiaroChivu, allenatore dell’Inter, si distingue per il suo modo di comunicare attraverso le prestazioni sul campo.

Argomenti discussi: Le notti europee dell’Inter sono un ricordo, terzo ko di fila in Champions; CHAMPIONS LEAGUE: TROPPO ARSENAL PER CHIVU; Chivu dopo Inter-Pisa: Reazione meravigliosa. L'errore di Sommer? Colpa mia; Inter, i quattro moschettieri del gol. Numeri da record per Lautaro e soci.

Inter-Pisa 6-2, Chivu difende Sommer: Il gol è colpa mia, gli chiedo troppo. Esposito ci mette sempre la faccia, sto trascurando tutto per l'InterSERIE A - Inter-Pisa 6-2, Chivu difende Sommer: Il gol è colpa mia, gli chiedo troppo. Esposito ci mette sempre la faccia, sto trascurando tutto per l'Inter. eurosport.it

GdS - L'Inter scatta: Chivu sempre più padrone, il calendario aiuta. E in Champions...L'Inter scatta. Approfittando anche degli incroci ad alta quota proposti dal calendario, i nerazzurri provano a dare l'accelerata decisiva per lo scudetto e iniziano a mettere da parte una distanza co ... msn.com

GdS - L' #Inter scatta: #Chivu sempre più padrone, il calendario aiuta. E in #Champions... x.com

Un punto a testa tra Gasperini e Allegri, così “vince” Chivu: Inter sempre più capolista e in fuga a +5 sul Milan, a +9 su Roma e Napoli e a +10 sulla Juventus. Chi vincerà lo scudetto secondo voi facebook