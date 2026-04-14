Chiusa per anni a Sezze riapre la Vallicella | Finalmente la restituiamo alla città
A Sezze, la Vallicella, un’area precedentemente chiusa e abbandonata, sarà riaperta mercoledì 15 aprile alle 18. Dopo i lavori di ristrutturazione, l’area sarà nuovamente accessibile ai cittadini. La riapertura segna la fine di un periodo di chiusura che durava da anni. L’evento di inaugurazione è programmato per quel giorno alle 18.
Un’area pericolosa e abbandonata che, dopo i lavori, viene restituita ai cittadini. E’ prevista per mercoledì 15 aprile, alle 18, l’inaugurazione della Vallicella, a Sezze.?"La Vallicella è stata chiusa a settembre 2021 - sottolinea il sindaco Lidano Lucidi - a seguito di una verifica.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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Sezze celebra i 100 anni di Rosa Molinari, un secolo di storia vissuta nel cuore della cittàABBONATI A DAYITALIANEWS Un traguardo che abbraccia un intero secolo e che diventa patrimonio di memoria per tutta la comunità.