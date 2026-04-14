Chiusa per anni a Sezze riapre la Vallicella | Finalmente la restituiamo alla città

A Sezze, la Vallicella, un’area precedentemente chiusa e abbandonata, sarà riaperta mercoledì 15 aprile alle 18. Dopo i lavori di ristrutturazione, l’area sarà nuovamente accessibile ai cittadini. La riapertura segna la fine di un periodo di chiusura che durava da anni. L’evento di inaugurazione è programmato per quel giorno alle 18.