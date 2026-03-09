Cimiteri comunali oltre 4 mila nuovi posti con le estumulazioni | Restituiamo alla città un sistema più efficiente

Nel 2026, i cimiteri comunali accoglieranno oltre 4 mila nuovi posti grazie a operazioni di estumulazione e riorganizzazione degli spazi, avviate dal Comune seguendo il regolamento attuale. Queste attività permettono di liberare aree e ottimizzare la gestione degli spazi cimiteriali, migliorando l’efficienza del sistema e garantendo nuove possibilità di sepoltura. La misura interessa le aree sotto il controllo comunale e si inserisce nel piano di riqualificazione degli spazi.

Nell'anno in corso verranno liberati 2.028 loculi ai Rotoli, 1.721 a Santa Maria di Gesù e 570 ai Cappuccini. Il sindaco Lagalla e l'assessore Orlando: "Numeri importanti che dimostrano come, attraverso una programmazione costante, interventi strutturali e una gestione responsabile, sia possibile garantire dignità alle sepolture e risposte concrete alle famiglie" Oltre 4 mila nuovi posti nei cimiteri comunali nel 2026. È il risultato delle operazioni di liberazione e riorganizzazione degli spazi cimiteriali, le cosiddette estumulazioni, avviate dal Comune in base al regolamento vigente. Un'attività che negli ultimi tre anni ha reso disponibili 1. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Conclusi lavori alla rete fognaria: sistema di depurazione più efficiente a MonteforteSi sono conclusi i lavori programmati da Acque Veronesi nel Comune di Monteforte d’Alpone, un intervento strategico mirato a migliorare sensibilmente...

Cosenza, via alla riforma invalidità civile: nuove valutazioni dal 2026 per un sistema più efficiente e inclusivo.La provincia di Cosenza sarà il primo territorio italiano a sperimentare la riforma dell’invalidità civile, con l’avvio delle nuove procedure...

Contenuti utili per approfondire Cimiteri comunali

Discussioni sull' argomento Cimitero e capannone Nervi assenti dal bilancio; A Taranto un bilancio in affanno: ecco la radiografia con cifre e criticità; Liberazione dal nazifascismo: Onoriamo i soldati Alleati caduti per la nostra libertà; Oltre un milione e 300 mila euro per Marina e Pia: il Comune di Finale lancia il piano per riqualificare i cimiteri.

Un nuovo cimitero. Potrebbe essere la casa del forno crematorioAllargare il bacino dei cimiteri comunali portando il numero da 12 a 13. Sarebbe questa una delle soluzioni pensate dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, a cui starebbero lavorando i tecnici, ... ilrestodelcarlino.it

Il Comune di Albareto informa la cittadinanza che sono iniziati i lavori di rifacimento del tetto del cimitero di Pieve di Campi, ultimo intervento dei sei previsti nell’ambito del programma di manutenzione dei cimiteri comunali. L’amministrazione comunale comun - facebook.com facebook