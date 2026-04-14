Chiude la mostra su Giorgio De Chirico in quattro mesi 33mila visitatori

Dopo quattro mesi, la mostra dedicata a Giorgio De Chirico si è conclusa con circa 33.000 visitatori. Un flusso continuo di persone si è formato davanti alle casse dell’ala nuova del Palazzo dei Musei di Modena, dove si sono svolti gli eventi espositivi. La presenza di una lunga fila di visitatori ha caratterizzato le ultime settimane di apertura, attirando pubblico da diverse zone.

Una lunga e paziente coda che si snoda davanti alle casse dell'ala nuova del Palazzo dei Musei di Modena. È questa l'immagine che ha segnato la giornata conclusiva di "Giorgio de Chirico. L'ultima Metafisica", la mostra dedicata al padre della Metafisica terminata domenica 12 aprile e visitata.🔗 Leggi su Modenatoday.it Praga, mostra su Giorgio De Chirico a quasi 100 anni dall’ultima voltaPraga, capitale della Repubblica Ceca, si prepara a ospitare una mostra su Giorgio De Chirico e lo fa a quasi un secolo di distanza dall’ultima volta. Cultura: chiude mostra su Dali’ a Roma, oltre 75 mila visitatoriSi è conclusa domenica primo febbraio a Palazzo Cipolla, sede del Museo del Corso, la mostra “Dali’.