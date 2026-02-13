Praga mostra su Giorgio De Chirico a quasi 100 anni dall’ultima volta

Giorgio De Chirico torna protagonista a Praga, dove si inaugura una mostra dedicata al suo lavoro dopo quasi cento anni. La città ceca celebra così il genio del pittore con un’esposizione che raccoglie alcune delle sue opere più importanti, attirando appassionati e nuovi visitatori. La mostra si svolge in un momento in cui il pubblico ha l’opportunità di riscoprire il surrealismo e l’influenza duratura di De Chirico sull’arte moderna.

Praga, capitale della Repubblica Ceca, si prepara a ospitare una mostra su Giorgio De Chirico e lo fa a quasi un secolo di distanza dall’ultima volta. “ GIORGIO DE CHIRICO – Dipingere è l’arte magica ” sarà inaugurata il prossimo 3 marzo presso la sede dell’ Istituto di Cultura Italiano. L’esposizione, promossa e organizzata dalla Fondazione ALEDYA di Praga in collaborazione con Casa d’Arte San Lorenzo di San Miniato – Pisa (Italia), sarà curata dal Prof. Lorenzo Canova, già membro della Fondazione Isa e Giorgio de Chirico di Roma. La mostra sarà accompagnata da un importante catalogo trilingue (ceco, inglese ed italiano) dove oltre al testo critico saranno presenti diverse testimonianze a firma dell’A mbasciatore Italiano a Praga, il Dott. 🔗 Leggi su Lapresse.it

